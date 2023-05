Uz pomoć edukativnog digitalnog kviza koji smo u sklopu 6. Dana medijske pismenosti pripremili u suradnji sa stručnjakinjama s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, svatko može osvijestiti svoje najčešće motive za korištenje društvenih mreža, odnosno potrebe koje tako nastoji zadovoljiti

Pripremile: Sanja Radić Bursać, Sabina Mandić, Lucija Lamešić i Ana Dokler

Korištenje društvenih mreža, kao i svako drugo naše ponašanje, motivirano je nekom potrebom koju nastojimo u tom trenutku zadovoljiti.

Mladi kao glavnu motivaciju za korištenje društvenih mreža ističu činjenicu da ih većina njihovih prijatelja koristi pa i oni to čine. Isto tako, društvene mreže im omogućavaju stupanje u kontakt sa svojim prijateljima u bilo kojem trenutku, održavanje veza s onima koje ne vide često te komuniciranje s članovima obitelji ili rodbinom koja nije blizu. Također, pružaju im i priliku za stvaranje novih odnosa. Osim toga, kao vrlo česte motive mladi spominju i korištenje društvenih mreža s ciljem izbjegavanja dosade, “bijeg” od neugodnih emocija i usamljenosti, stvaranje osjećaja “brze ugode” te informiranje. Ne smijemo zanemariti činjenicu da u razdoblju adolescencije imamo priliku u virtualnom okruženju razvijati svoj identitet – dok god to činimo autentično i realno.

No, društvene mreže mladi, kao i odrasli, često koriste automatski, bez puno razmišljanja o tome zašto im to iskustvo treba te što im ono u određenom trenutku pruža. Prepoznavanje najčešćih motiva i potreba koje zadovoljavamo uz pomoć društvenih mreža može im pomoći da ih koriste na zdrav(iji) način, odnosno tako da uživaju u svim prednostima koje one pružaju, ali da pritom brinu o svojoj dobrobiti i dobrobiti drugih.

Kviz za osvještavanje svojih potreba

Uz pomoć edukativnog digitalnog kviza ‘Moji motivi za korištenje društvenih mreža‘, koji smo u sklopu 6. Dana medijske pismenosti pripremili u suradnji sa stručnjakinjama s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, svatko može osvijestiti svoje najčešće motive, odnosno potrebe koje nastoji zadovoljiti na društvenim mrežama.

Kviz je namijenjen mladima, no bit će jednako zanimljiv i koristan i odraslima, a nastavnici i stručni suradnici ga mogu uključiti u radionice o društvenim mrežama i njihovom utjecaju na mentalno zdravlje – za učenike viših razreda osnovne škole te za srednjoškolce. Nakon rješavanja kviza možete naglasiti učenicima kako društvene mreže, ako ih koristimo uravnoteženo, mogu doprinijeti kvaliteti naših života i dobrom mentalnom zdravlje, no pritom je važno biti svjestan i da nam pretjerano oslanjanje na njih u različitim aspektima funkcioniranja može donijeti i određene probleme. Pozovite učenike da nakon rješavanja kviza razmisle o svojim motivima i o tome postoje li i neki “offline” načini za zadovoljavanje psiholoških potreba u realnom okruženju.